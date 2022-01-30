В России показали первый полет самолета "Байкал", который заменит "кукурузник". Фото и видео
В России в Свердловской области состоялся первый полет сменщика "кукурузников" Ан-2 – легкомоторного многоцелевого самолета ЛМС-901"Байкал".
Об этом сообщил журналистам глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Управлял судном летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.
ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом России как перспективный самолёт местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолёты Ан-2.
В соответствии с полетным заданием летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.
"Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме" - сообщил Валентин Лаврентьев.
Главный конструктор проекта Вадим Демин добавил, что "Байкал" обладает приличной для своего сегмента крейсерской скоростью — он способен развивать до 300 километров в час. В свою очередь, максимальная дальность полета, как ожидается, будет достигать трех тысяч километров, а с полезной нагрузкой до двух тонн — полутора тысяч километров.
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