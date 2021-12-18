Россия официально вышла из числа стран - участниц Договора по открытому небу (ДОН).

Соответствующее решение вступило в силу сегодня, 18 декабря.

Теперь РФ больше не сможет совершать наблюдательные полеты над территорией союзников по НАТО. Информацию об их военных объектах Москва будет получать через спутники.

В июне текущего года Россия направила уведомления о готовившемся шаге Венгрии и Канаде (депозитариям), указывали в Министерстве иностранных дел РФ.

Остальных участников соглашения российская сторона предупредила через посольства в столицах этих государств, а также через делегации в Консультативной комиссии по ОН в Вене.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Документ визировали 27 государств - участники объединения, которое с 1994 года получит название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Период ратификации завершился после подписания 26 марта 2001 года президентом России Владимиром Путиным соответствующего закона.

Позднее, 1 января 2002 года, Договор вступил в силу. На 2005 год его участниками стали уже 34 государства ОБСЕ. Цель соглашения - содействие большей открытости и транспарентности военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности. Подписавшиеся государства обязывались позволять другим сторонам по договору совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

Ранее мы писали о том, что Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС в рамках подписания с Евросоюзом соглашение о едином авиационном пространстве. Документ был подписан во время саммита "Украина-ЕС", который проходит в Киеве во вторник, 12 октября.

Кроме этого, "Страна" сообщала, что Мининфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний мира - французской Airbus, который предоставляет возможность лизинга или покупки 22 самолетов. Они могут войти во флот национального авиаперевозчика UNA.