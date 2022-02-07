Недавно на полигоне Палиево под Одессой в ходе боевых учений один из бойцов травмировался. У него в руках взорвалась страйкбольная пиротехническая граната.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях сообщает "УНИАН".

Инцидент произошел 4 февраля, когда на полигоне Палиево проходили занятия по огневой подготовке.

"Один из бойцов принес с собой страйкбольную пиротехническую гранату, которую купил на Привозе. Когда отрабатывали броски, он решил кинуть свою "гранату" для лучшего эффекта, приближенного к реальности, и, выдернув чеку, - она разорвалась прямо в руках", - говорится в сообщении.

Осколки повредили лицо мужчины, также он получил разрыв руки. Раненого госпитализировали в военно-медицинский центр Южного региона в Одессе.

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