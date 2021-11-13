В ходе совместных боевых учений России и Беларуси отрабатывалась высадка десантников. В ходе них из-за ЧП погибли два бойца. Об этом "Интерфаксу" подтвердили в Минобороны.

Так, оба военных получили травмы при десантировании, которое проходило под Гродно.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - говорится в сообщении.

Также известно, что один из парашютистов пытался остановить неконтролируемое падение, использовав запасной парашют. Однако из-за недостаточной высоты, раскрыться он не смог. Сейчас устанавливаются все детали трагедии.

Как сообщалось, Лукашенко попросил Путина направить в Беларусь бомбардировщики с ядерным оружием. Кроме того, он также заявил, что за границами Прибалтики, Польши и Украины должны следить военные Беларуси и России.

Также мы сообщали, что Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ "региональные конфликты".