В Ирландии 19-летняя военнослужащая Айоф Берк, которая получила ранения лица, когда упала на винтовку во время ночных учений в лесу в горах Слив-Блум, по решению суда получила компенсацию в размере более 36 000 евро (более 1,1 млн грн - Ред.). Она подала в суд иск против министра обороны и выиграла дело. Об этом пишет Independent.

По данным свидетелей, военнослужащая зацепилась за трос, когда выходила из палатки, и упала, ударившись лицом о винтовку. У нее были травмы носа и правого века.

Судья Куинн пришел к выводу, что рядовая Берк была младшим новобранцем, который прошел базовую подготовку, но не имел опыта и не обучался такому эвакуационному маневру. Учения проводились ночью в горах Слив-Блум, в лесу из вечнозеленых деревьев на неровной илистой почве. Было использовано около 60 тросов, чтобы закрепить до 15 палаток.

Также судья принял во внимание, что эвакуация из палаток проводилась в темноте. А бывший армейский офицер, который был представлен в суде как эксперт-свидетель рядовой Берк сообщил суду, что хотя в такой ситуации нельзя полностью устранить риск, необходимо активно его контролировать.

"В темноте видимость была плохой, использовались только красные фонари на шлеме. На основании показаний доктора Клонана я убедился, что это было недостаточным освещением в конкретных обстоятельствах этого дела и не соответствовало требованиям, предъявляемым к рядовой Берк", - заключил судья Куинн.

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