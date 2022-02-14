Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские войска с территории республики будут выведены того, когда он и его коллега из РФ Владимир Путин примут соответствующее решение.

Об этом он рассказал на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, пишет Белта.

"Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", - сказал он.

Напомним, сейчас проходят совместные военные учения России и Беларуси "Союзная решимость - 2022". Учения проходят возле украинских границ и продлятся до 20 февраля.

Также сообщалось, что Украина официально применила механизм уменьшения опасности и потребовала у России детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины. В МИД РФ его сочли необоснованным.