Главы МИД Франции и Германии не верят в наступление украинской армии на Донбассе
Главы МИД Франции и Германии заявили о недопустимости нарушения минских соглашений и обстрелов жилых районов на Донбассе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств.
"Вызывают особую обеспокоенность участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Мы осуждаем использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы жилых районов, что является очевидным нарушением минских соглашений", - говорится в коммюнике.
Кроме того, главы МИД выступили за обсуждение складывающейся ситуации в рамках трехсторонней контактной группы. Руководители внешнеполитических ведомств также выразили обеспокоенность "значительной концентрацией российских вооруженных сил на границе с Украиной".
Напомним, что накануне на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.
В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам.
Также в ОБСЕ зафиксировали многочисленные обстрелы на Донбассе и сообщили о рекордном применении артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.
"Страна" следит за ситуацией на Донбассе в обновляемом материале.