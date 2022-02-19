Главы МИД Франции и Германии заявили о недопустимости нарушения минских соглашений и обстрелов жилых районов на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств.

"Вызывают особую обеспокоенность участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Мы осуждаем использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы жилых районов, что является очевидным нарушением минских соглашений", - говорится в коммюнике.

Кроме того, главы МИД выступили за обсуждение складывающейся ситуации в рамках трехсторонней контактной группы. Руководители внешнеполитических ведомств также выразили обеспокоенность "значительной концентрацией российских вооруженных сил на границе с Украиной".

Напомним, что накануне на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам.

Также в ОБСЕ зафиксировали многочисленные обстрелы на Донбассе и сообщили о рекордном применении артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.

"Страна" следит за ситуацией на Донбассе в обновляемом материале.