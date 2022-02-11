Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европеи глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам визита в Украину заявил, что минские соглашения должны быть полностью реализованы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Рау обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой деэскалацию напряженности и меры для достижения мирного решения во всех форматах, в том числе в контактной группе по Донбассу.



"Подтвердив поддержку председательства, министр Рау подчеркнул, что минские соглашения должны быть полностью выполнены", - говорится в заявлении по итогам визита председателя ОБСЕ в Украину.