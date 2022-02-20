Авиакомпания SAS (САС, "Скандинавские авиалинии") заявила о прекращении полетов над воздушным пространством Украины. Решение будет действовать в период с 20 по 27 февраля.

Об этом сообщает агентство TT со ссылкой на заявление представителя компании.

"У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью", - рассказала представитель компании Фрейя Аннаматц.

По ее словам, рейсы из Копенгагена в Пекин и Шанхай изменят маршруты.

"Сейчас мы относительно мало летаем в Азию, потому что она в данное время закрыта из-за пандемии и действующих ограничений на поездки, поэтому речь идет о нескольких рейсах", - продолжила Аннаматц. Она пояснила, что также могут быть затронуты сезонные маршруты на Кипр и Крит, но эти рейсы еще не начались.

"Мы будем постоянно следить за развитием событий и примем новые решения позже в феврале. Мы очень внимательно следим за ситуацией", - добавила представитель авиаперевозчика.

Напомним, что в субботу, 19 февраля, авиакомпания Lufthansa (Германия) также ввела временные ограничения на авиаперелеты в Киев и Одессу. Период действия ограничений - с 21 февраля по 28 февраля. Некоторые рейсы ещё будут действовать 19 и 20 февраля. Кроме того, сохраняется авиасообщение со Львовом.

Ранее "Страна" сообщала, что об отказе полетов в Украину заявили "Австрийские" и "Швейцарские" авиалинии. Вторые отказались даже от транзита над небом страны.

Также мы писали, что лоукостер Norwegian на время приостановил полеты над территорией Украины.