Кабинет министров Украины утвердил решение выделить 16,6 миллиардов гривен на страховые гарантии для полётов в Украину, которые страховые компании готовятся отменить с завтрашнего дня, что привело бы к закрытию авиасообщения с Украиной.

"Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", - заявил премьер Шмыгаль по итогам заседания, внезапно созванного в воскресенье, 13 февраля.

Несколькими часами позже бюджетный комитет Рады согласовал проект утверждённых правительством изменений в бюджет для выделения дополнительных денег для страховых гарантий по перелётам.

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал сегодня, 13 февраля, заседание Кабинета министров, на котором будут приняты некие решения для урегулирования возникшей проблемы, у авиаперевозчиков со страховыми компаниями, которые предупредили, что с понедельника, 14 февраля, не станут покрывать страховые риски по перелетам в Украину. Это означает, что с понедельника рейсы в Украину могут быть прекращены. Если не найдут какого-то решения вопроса.