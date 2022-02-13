Появились детали того, как именно Кабинет министров на инициированном воскресном заседании планирует решить проблему с полётами над Украиной из-за отказа страховщиков с 16-00 понедельника, 14 февраля, покрывать риски, что означает фактическую остановку полётов в нашу страну.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Кабинет министров в 20:00 утвердит решение выделить 16,6 млрд гривен, которые станут гарантийным фондом для полётов в Украину.

Данный фонд будет действовать с 14 февраля до момента уменьшения внешней угрозы.

"Возможно, для реализации этой идеи сегодня в 22:00 будет проведено заседание Бюджетного Комитета Рады", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что в понедельник, 14 февраля, международное авиасообщение с Украиной может быть остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной.

Ранее мы писали о том, что после объявления о прекращении авиаперелетов бизнес-джеты начали массово покидать Украину. Они летят из Киева в Ниццу, Мюнхен, Вену, на Кипр и в другие страны Евросоюза.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как страховые компании готовятся снять гарантии на авиаполеты над Украиной и что это значит для пассажиров.