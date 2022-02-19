Украинское правительство предлагает варианты решения проблемы перелетов Lufthansa в Украине.

В связи с запретами на авиаперелеты, которые ввела немецкая компания на рейсы в Киев, правительство решило вести переговоры с украинскими авиакомпаниями. Это даст возможность запустить дополнительные рейсы.

Напомним, в субботу, 19 февраля, авиакомпания Lufthansa (Германия) ввела временные ограничения на авиаперелеты в Киев и Одессу. Период действия ограничений - с 21 февраля по 28 февраля. Некоторые рейсы ещё будут действовать 19 и 20 февраля. Также сохраняется авиасообщение со Львовом.

О других возможных вариантах решения проблемы сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Там заявили, что МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам.

Правительство предлагает также следующие варианты решения остановки авиаперелетов:

Маршруты перевозки пассажиров, с которыми работала компания Lufthansa, передаются компаниям-членам, в частности Star Alliance (альянскрупнейших мировых перезвочиков, куда входят, например, Turkish Airlines, LOT, United Airlines и множество других - Ред.). Проводятся переговоры с украинскими авиакомпаниями, которые могли бы заменить Lufthansa на оперируемых ею маршрутах.

МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам.

Как отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, "небо Украины остается открытым". Также он посоветовал пассажирам отмененных рейсов связаться с представителями компании Lufthansa.

Напомним, что сегодня об отказе полетов в Украину также сообщили "Австрийские" и "Швейцарские" авиалинии. Вторые отказались даже от транзита над небом страны.

Также "Страна" сообщала, что лоукостер Norwegian на время приостановил полеты над территорией Украины.