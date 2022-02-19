Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines ("Швейцарские авиалинии") вслед за "Австрийскими авиалиниями" и немецкой Lufthansa объявили об отказе полетов в Украину до 28 февраля.

Более того, в компании даже отказались от использования неба Украины для транзитных рейсов.

Напомним, что Австрия, Германия, а также Франция призвали своих граждан в Украине покинуть нашу страну.

Напомним, "Страна" ранее писала, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

Между тем, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не знает, является ли война в Украине "решенным делом". "Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза Украине очень реальна", - сказала она 19 февраля.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".