Во время пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что неизвестно, является ли вопрос войны в Украине "решенным делом". Хотя угроза является вполне реальной.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза Украине очень реальна. Она уже сейчас имеет очень реальное воздействие на инвестиции, воздушное сообщение, рабочие места и ежедневную жизнь людей на Украине", - сказала она.

В то же время Бербок уточнила, что Украина не сделала ничего, что могло бы оправдывать эвакуацию людей в "ЛДНР".

"Последний момент - уже практически общий тезис стран Запада. Там говорят, что наступление ВСУ - это слухи, никаких поводов для эвакуации не было и все напоминает создание "повода для вторжения", - прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не предвидится в обозримом будущем.

В то же время политик подчеркнул, что Европейскому союзу нужно ускорить процесс вступления в объединение стран Западных Балкан.

Кроме того, мы сообщали, что Байден вчера заявил, что не считает мудрым решение Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Подробнее о речи Байдена, в которой он рекомендовал Зеленскому не ехать в Мюнхен, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.