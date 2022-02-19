Президент США Джо Байден во время выступления, посвященного Украине, прокомментировал планы Зеленского уехать из страны, чтобы 19 февраля посетить 58-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности. Глава Белого дома довольно резко высказался против этой поездки.

Выступление президента транслировалось в Фейсбуке американской администрации.

"Я говорил с Зеленским уже десять раз, а то и больше. Не считаю решение ехать на Мюнхенскую конференцию мудрым решением, но решать ему", - сказал Байден.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что власти США выразили обеспокоенность планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Затем появилось объяснение такого недовольства. В Белом доме опасаются, что отсутствием украинского президента может воспользоваться президент России Владимир Путин. Между тем, как пишет сайт телеканала, представитель Зеленского рассказал, что тот собирается лететь в Мюнхен, но "наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической", и может поменять планы, "если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения".