Власти США выражали обеспокоенность планами Владимира Зеленского уехать из страны, чтобы посетить 58-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности. Теперь стало известно, почему: в Белом доме опасаются, что отсутствием президента может воспользоваться президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Между тем, как пишет сайт телеканала, представитель Зеленского рассказал, что тот собирается лететь в Мюнхен, но "наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической", и может поменять планы, "если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения".

Мюнхенская конференция проходит с 18 по 20 февраля. Выступление президента Украины запланировано на 19-е число. Согласно опубликованному на сайте Мюнхенской конференции графику, выступление украинского лидера назначено на 16:30 - 17:00 по Киеву. Затем последует открытая дискуссия аудитории с президентом Украины. Модератором диалога выбрали журналистку бюро CNN в Лондоне Кристиан Аманпур.

Ранее "Страна" рассказывала, что вице-президент США Камала Харрис встретится с Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.