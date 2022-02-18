Власти США выразили обеспокоенность планами Владимира Зеленского уехать из страны, чтобы посетить 58-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая начала работу 18 февраля.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Белый дом не оценил намерения украинского президента покинуть территорию своего государства.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу дал понять, что Зеленский на Мюнхенской конференции будет поднимать вопросы нагнетания Западом информационной истерики вокруг Украины.

"Эскалация есть, но мы понимаем: широкомасштабного наступления, которым наст пугали - бомбовые удары... Мы не понимаем, как в ХХІ веке это может происходить. Что это будет? Геноцид? Терроризм? И ответы завтра, может, будут давать на Мюнхенской конференции. Я думаю, там будет много вещей, которые расставят точки над І", - заявил секретарь СНБО.

К слову, Россия впервые с 1999 года не будет представлена на Мюнхенской конференции на официальном уровне.

Ранее "Страна" рассказывала, что вице-президент США Камала Харрис встретится с Зеленским 19 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы также следим за тем, что происходит в Украине, пока Зеленский собирается выступать в Мюнхене.