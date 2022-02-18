Завтра Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, куда отказался приехать Путин
Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Германии на Мюнхенской конференции безопасности уже завтра - в субботу, 19 февраля.
Согласно опубликованному на сайте Мюнхенской конференции графику, выступление украинского лидера назначено на 16:30 - 17:00 по Киеву.
Затем последует открытая дискуссия аудитории с президентом Украины. Модератором диалога выбрали журналистку бюро CNN в Лондоне Кристиан Аманпур.
Тем временем соратник Петра Порошенко нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который уже прибыл в Мюнхен, публикует видео крупного пожара, который бушует в городе.
Напомним, на Мюнхенскую конференцию по безопасности позвали глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но президент РФ от приглашения отказался.
Ранее "Страна" писала о том, что в Белом доме анонсировали встречу вице-президента США с Зеленским на полях конференции по безопасности в ФРГ.
Также мы сообщали, что главы МИД стран G7 экстренно соберутся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.