Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Германии на Мюнхенской конференции безопасности уже завтра - в субботу, 19 февраля.

Согласно опубликованному на сайте Мюнхенской конференции графику, выступление украинского лидера назначено на 16:30 - 17:00 по Киеву.

Затем последует открытая дискуссия аудитории с президентом Украины. Модератором диалога выбрали журналистку бюро CNN в Лондоне Кристиан Аманпур.

Тем временем соратник Петра Порошенко нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который уже прибыл в Мюнхен, публикует видео крупного пожара, который бушует в городе.

Напомним, на Мюнхенскую конференцию по безопасности позвали глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но президент РФ от приглашения отказался.

Ранее "Страна" писала о том, что в Белом доме анонсировали встречу вице-президента США с Зеленским на полях конференции по безопасности в ФРГ.

Также мы сообщали, что главы МИД стран G7 экстренно соберутся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.