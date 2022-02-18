В Украине с подачи Зеленского еще полгода назад появился новый "патриотический" праздник - День украинской государственности. Его впервые отметят 28 июля, на Крещение Руси.

Причем в ближайшее время Рада может сделать его выходным днем - этот вопрос уже стоит в повестке парламента на сегодня.

Президент в последнее время фонтанирует подобными инициативами - так, на днях он учредил "День единения". Но этот праздник был скорее однодневкой, на которой Офис президента пиарился ввиду "вторжения".

Новый же "День" - это идея Зеленского, которую он выдвинул еще на 30-летие независимости. И вот сейчас законопроект о том, чтобы сделать его выходным, будет проходить в Раде первое чтение.

Цель этого проекта - установить законодательно, что Украине, как государству, не 30 лет, а более тысячи. То есть мы имеем дело с продолжением "нацбилдинга", который был начат еще при Порошенко.

Но в данном конкретном случае этот праздник появился как "ответка" Владимиру Путину, который накануне написал статью, что украинцы и русские - один народ.

Разобрались, что за новый праздник придумал Зеленский.

Без Гоголя, Шевченко и УССР

Законопроект, внесенный Зеленским в Раду, предлагает установить 28 июля Днем украинской государственности. И сделать его выходным.

Сейчас это день Крещения Руси. То есть на него наложится еще один праздник.

В пояснительной записке указываются следующие основания для его внедрения.

Цель законопроекта - утвердить "преемственность более чем тысячелетней истории украинского государственного строительства".

Посыл достаточно смазанный: то есть прямо не сказано, что тысячу лет назад возникло украинское государство (потому что это очевидно не так), но идет намек, что все это время шло "строительство Украины".

Украина, по мнению Зеленского, начала строиться от первых исторических упоминаний о Киеве. В пояснительной записке не говорится, с какой даты это считается. Но, видимо, от 860 года, к которому историки относят первые летописные сведения о "матери городов русских".

Таким образом, украинскому госстроительству в 2022 году должно, по логике президента, исполниться 1162 года.

Периоды, которые должны войти в украинский "госстрой", следующие.

Во-первых, основание Киева и затем крещение "Киево-Русского государства".

Зеленский считает, что таким образом князь Владимир утвердил европейский выбор Киевской Руси. Утверждение это достаточно спорное - ведь крещение князь принимал из Константинополя, который являлся альтернативным центром западному христианству (хотя тогда раскол между католиками во главе с Папой Римским и православными с центром в Византии еще не был официально оформлен).

Для сравнения, поляки на 20 лет раньше Владимира (966 год) крестились по римскому обряду, тогда как русский князь выбрал византийский путь. Что как раз утверждало не "европейский выбор", а, выражаясь современным языком, "евразийский".

Далее Зеленский выводит из Киевской Руси несколько преемников:

Галицко-Волынское княжество (12-14 века)

Литовско-Русское государство (15-16 века)

Гетманщину (17-18 век)

УНР и ЗУНР (1917-1919 годы)

Украинская держава (1918)

Карпатская Украина (1939 год)

современная Украина.

Сразу бросается в глаза, что сравнительно недавние периоды существования Украины в рамках Российской империи, СССР, Австро-Венгрии или Польши авторы законопроекта упоминать не стали.

Хотя очевидно, что на современный облик страны - в том числе на обретение независимости - именно эти времена и оказали решающее влияние.

Уж точно оно было большим, чем недолго просуществовавшие образования вроде УНР и ЗУНР или Карпатской Украины, которая вообще, по некоторым данным, существовала ровно один день.

Если брать ХХ век, то из него в историю Украины включили незначительный период - время распада Российской империи и нынешнюю независимость. То есть короткие отрезки турбулентности, перемен, войн или "шоковой терапии".

При этом время, когда украинцы десятилетиями жили стабильно и без каких-то особенных проблем - например, послевоенный период УССР - почему-то решили не упоминать.

Хотя именно тогда была построена вся экономическая база, на которой сегодня живет Украина. А население с 32 миллионов в 1945 году выросло до 52 миллионов в 1991.

Также очевидно, что к украинскому госстроительству решили не относить период пребывания в составе Российской империи. То, что тогда жили Николай Гоголь, Тарас Шевченко, Григорий Сковорода и другие столпы украинской культуры, видимо, Зеленского не остановило.

То есть президент произвольно вычеркивает из украинской истории те периоды, которые ему или его советникам "не нравятся".

Впрочем, цель законопроекта - не установление исторической правды, а борьба с Россией. В пояснительной записке об этом говорится прямо.

Там сообщается, что Москва оправдывает "вооруженную агрессию" против Украины тем, что считает Киевскую Русь "своей", а украинцев - "частью триединого русского народа". Поэтому нынешний праздник нужен, чтобы противостоять "историческим фейкам".

Правда, учитывая, что слово "Русь" в тех или иных вариантах встречается на полутора страницах пояснительной записки пять раз, то, получается, сам же Зеленский демонстрирует, что "русскость" - основа украинской государственности.

Путин дает выходной

В законопроекте этого, конечно, не упоминается, но по большому счету вся эта шумиха поднялась после того, как Путин 12 июля написал свою статью об Украине.

В ней российский президент повторил свой тезис, что украинцы и русские - один народ и провел масштабный исторический экскурс в этот вопрос. Охватив множество исторических периодов и детально их разбирая (намного детальнее, чем в нынешнем законопроекте Зеленского).

Путин делал упор на то, что Украина это даже больше, чем братское государство - несмотря на то, что власть в нем захватили националисты и радикальные западники.

В статье также были упреки в адрес нынешнего руководства Украиной. И звучали предложения, если так не нравится период СССР, откажитесь от тех территорий, которые Союз к Украине присоединил (Донбасс, Западная Украина, Бессарабия).

После появления этой статьи вопросы о ней начали задавать Зеленскому. Тот пытался отшучиваться и говорил, что готов передать Путину материалы для следующей статьи. А потом, ближе к 30-й годовщине независимости Украины, родилась концепция нового праздника.

На торжествах в центре Киева Зеленский объявил, что теперь Украина - это не молодое государство, а держава с более чем тысячелетней историей. То есть, по сути даже древнее России, раз Киевская Русь "наша", и не "их".

Об этом говорил и перфоманс "ДНК Украины", в конце которого Зеленский даже всплакнул. Он показывал, как менялась Украина с времен древнего славянства и по наши дни.

Затем с трибуны он и анонсировал появление "Дня государственности", который будут праздновать в День крещения Руси. Указ об этом Зеленский подписал прямо на торжествах.

То есть праздник Зеленский учредил еще тогда. А решение Рады нужно для того, чтобы сделать его выходным днем и внести изменения в Кодекс законов о труде.

Иными словами, статья Путина уже напрямую влияет на жизнь украинцев. Например, она подарила им лишний выходной (если, конечно, депутаты за него проголосуют).

Но есть у нового праздника еще один аспект. Как уже говорилось, он совпадает с днем Крещения Руси. Обычно на эту дату верующие устраивают молебны и крестные ходы. Особенно массово они проходят у прихожан Украинской православной церкви, которая находится в каноническом единстве с Русской православной церковью. Что неизменно раздражает власть и националистов.

Теперь у Зеленского пытаются нанизать на эту дату светскую "патриотическую" повестку. Таким образом пытаясь перекрыть ею мероприятия "неправильной" церкви. Или же даже подать массовые шествия УПЦ в качестве картинки "празднования Дня государственности".