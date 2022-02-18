Отец президента Украины Александр Семенович Зеленский опроверг "Стране" слухи о том, что он и его супруга покинули Украину на волне слухов о "вторжении" России.

"Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, нех@р делать", - заявил "Стране" Александр Зеленский.

Напомним, на 16 февраля западными СМИ было анонсировано "вторжение России в Украину". Впрочем, оно так и не произошло. "Страна" подробно анализировала, зачем Запад устроил информационную войну против Украины и что будет дальше.

Также мы писали, что на фоне слухов после этого появились слухи, что известные люди и некоторые нардепы покинули Украину.

Кроме того, мы сообщали, что несмотря на то, что 16 февраля "вторжение" так и не состоялось, в США продолжают утверждать, что "все признаки указывают на неминуемое вторжение России в Украину".

Также мы сообщали о том, что в Кремле считают подобные заявление нагнетанием.