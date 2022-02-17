Президент Владимир Зеленский, который находится в зоне ООС, где с ночи обострилась ситуация, заявил, что не собирается идти на прямые переговоры с "ЛДНР".

Об этом он сказал в интервью РБК Украина.

"Нет, не пойдем (на прямые переговоры с Донецком и Луганском - Ред.). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают", - сказал Зеленский.

При этом он не исключил прямых переговоров, например, для обмена заложниками.

"Это я понимаю и принимаю. Надо забрать людей – нет вопросов. Я понимаю, где эти люди находятся, кто их охраняет и у кого их нужно забрать. Тут нет предубеждений. Но политические вопросы ...", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня на Донбассе началось обострение. Сообщения о нем начали поступать с самого утра - "ЛНР" и "ДНР" обвинили Вооруженные силы Украины в обстрелах населенных пунктов, в ВСУ же обвинили противника в обстрелах своих позиций.

После этого в штабе ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской, в результате чего один из снарядов попал в детский сад.

За развитием событий на Донбассе "Страна" следит в обновляемом материале.