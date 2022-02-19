Днем в субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Видео публикует ТАСС.

Согласно опубликованному на сайте Мюнхенской конференции графику, выступление Зеленского назначено на 16:30 - 17:00 по Киеву. Затем последует открытая дискуссия аудитории с президентом Украины. Модератором диалога выбрали журналистку бюро CNN в Лондоне Кристиан Аманпур.

Во время поездки в Мюнхен Зеленский встретится с премьером Британии Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Харрис, а также представителями международных финансовых институций. При этом возвращение Зеленского в Киев также запланировано на сегодня.

Отметим, что на Мюнхенскую конференцию по безопасности ранее отказался приехать Путин.

Напомним, вчера президент США Джо Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Кроме того, Байден заявил, что не считает мудрым решение Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.