Смерть "Минска-2"

Свершилась голубая мечта украинских националистов: Владимир Путин объявил Минские соглашения несуществующими. В течение нескольких месяцев противники "Минска-2" с тревогой наблюдали за тем, как Украину пытаются принудить к выполнению договоренностей 2015 года, и теперь могут вздохнуть спокойно: их публично похоронил хозяин Кремля.

Почему российский президент сделал это, объяснять долго не нужно: после нескольких месяцев проволочек он решил, что Джо Байден всерьез свое обещание, данное в Женеве в июне прошлого года, выполнять не собирается, поскольку давление, которое оказывалось на Киев, не было таким, которое могло бы заставить Владимира Зеленского изменить позицию. И потому Путин решил изменить позицию сам.

Хотя даже после признания "ДНР" и "ЛНР" формальная возможность вернуться к Минским соглашениям еще оставалась, о чем по горячим следам заявили в ООН. Но Кремль не захотел новых проволочек.

Интересно, что теперь уже украинская власть не спешит объявлять "Минск-2" умершим. Но очевидно, что делается это только для того, чтобы продемонстрировать – мол, мы-то были готовы, но Путин все разрушил.

Однако очевидно, что возврата к прежнему формату уже не будет. И в Киеве по этому поводу действительно многие вздыхают с облегчением, хотя вздыхать полной грудью не получается, поскольку Москва уже объявила о том, что последует вслед за смертью "Минска-2": "ДНР" и "ЛНР" признаны в границах областей, существовавших на начало 2014 года.

Этот шаг был прогнозируемым задолго до того, как все произошло. Было очевидно, что ликвидация Минских соглашений снимает не только с Киева обязательство вернуть половину Донбасса в состав Украины на условиях, противоречащих нынешней политической доктрине власти. Смерть "Минска-2" отбирает и у Путина стимулы поддерживать мирный сценарий объединения по принципу "возврат территорий в обмен на отказ от движения в НАТО".

Вчера родилась новая реальность. В которой Кремль будет добиваться своих целей новыми средствами. Вернее, теми, которые были сданы в архив в феврале 2015 года. Как оказалось, сданы не навсегда.

И даже если российские войска не будут пытаться перейти линию разграничения и там воцарится тишина, это все равно будет новая реальность - в любой момент, любая провокация на линии разграничения может привести к большой войне с Россией.

К слову, объявляя о смерти "Минска-2", Путин одновременно объявил и о своих целях в отношении Украины. Которые, в принципе, не изменились, а только несколько модифицировались. Теперь речь идет о признании Крыма российским, нейтральном статусе и "демилитаризации". Что подразумевается под "демилитаризацией", российский президент не объяснил, но, скорее всего, это слово означает всего лишь уточнение понятия "нейтральный статус" – то есть отсутствие на территории Украины всего, что связано с НАТО: военных баз, миссий, инструкторов и т.д.

Реакция Украины: Зеленский повторяет Турчинова

Кстати, о Зеленском. Очевидно, что вся страна в первую очередь ждала, какой будет реакция главы государства на то, что Россия признала независимость части ее территорий и застолбила за собой право официально ввести туда войска.

Тех, кто ожидал чего-то сверхъестественного от президента, были разочарованы, поскольку реакция украинской власти времен Зеленского на признаке "ЛДНР" оказалась практически такой же, какой была реакция украинской власти времен Турчинова на аннексию Крыма.

Парадокс в том, что совсем недавно Банковая хотела нанести пиар-удар предыдущей власти "расследованием причин сдачи Крыма", однако повела себя точно так же. За восемь лет ничего не изменилось.

Правда, Верховная Рада приняла обращение к миру насчет непризнания "ДНР" и "ЛНР" – но точно так же поступала и Верховная Рада времен Турчинова.

Да, вчера Зеленский заявил о призыве резервистов – но это даже более скромная реакция, чем была в 2014-м, когда Турчинов объявил мобилизацию и режим АТО, который в виде "особого периода" действует и сейчас.

Что касается более серьезных шагов – вроде военного положения, – Зеленский решил от них воздержаться, объяснив, что такой режим должен вводиться только в случае "мощной войны".

На Банковой, видимо, поняли, что реакция выглядит недостаточной, поэтому к вечеру заговорили о разрыве дипломатических отношений с Россией как о практически решенном шаге. Это, безусловно, звучит намного громче, чем все, что прозвучало в течение вчерашнего дня, однако на практике мало что меняет.

Но проблема Зеленского в том, что другого способа реагирования у него нет. У него теперь нет даже гипотетического военного способа возврата Донбасса, потому что там будут российские войска. Он не может отказаться от торговли с Россией, потому что для Украины эта торговля важнее, чем для восточного соседа. Есть только пиар-дипломатия и надежда на Запад.

Реакция Запада: "Северный поток - 2" и венгерские войска

Реакция Запада вчера стала даже большим разочарованием для националистов, чем реакция официального Киева. Вчерашний день закончился для Украины объемным выступлением Джо Байдена, из которого стало ясно, что президент США все еще надеется на дипломатию, а из санкций, которые вводит Вашингтон, чем-то существенным являются лишь санкции против банков и суверенного долга. Однако отсутствие возможности одалживать деньги в Штатах при наличии возможности одолжить их в Китае – проблема небольшая.

Правда, хозяин Белого дома упомянул еще об одном решении – остановке "Северного потока - 2", к которому Штаты отношения не имеют. Это решение приняло немецкое правительство, и оно, пожалуй, выглядит единственной серьезной реакцией Запада на признание Москвой независимости сепаратистских "республик".

Однако и тут не все чисто. Правительство Германии объявило об остановке сертификации "СП-2" и запуске процесса с начала – однако это выглядит не отказом от газопровода, а всего лишь отсрочкой, пусть даже и более длительной, чем предполагалось.

Правда, есть еще оригинальная реакция Венгрии, которая после путинского решения по Донбассу решила придвинуть свои войска к украинской границе. Как утверждают в Будапеште – с гуманитарной целью. Но как бы эта гуманитарная цель не превратилась во ввод войск для защиты венгерского населения Закарпатья.

Доллар идет к 30

У большинства украинских граждан реакция на все эти события была более приземленной: их интересовало, каким после признания "ДНР" и "ЛНР" будет курс доллара в обменниках. Опасения были обоснованными и частично оправдались.

Хотя обвала не произошло, но доллар на межбанке преодолел психологическую отметку "29". Попытки Нацбанка опустить курс назад какое-то время удавались, но к вечеру он снова оказался выше 29-ти, продемонстрировав маяки на сегодня. А в обменниках доллар весь день продавался по курсу существенно выше.

И это не все плохие новости вчерашнего дня. Цена нефти на мировом рынке уже почти достигла 100 долларов за баррель, что вместе с подорожавшим долларом будет означать повышение цен на бензин. А следом за этим – очередное подорожание практически всех товаров.

Но и это еще не все. Отсрочка с запуском "Северного потока - 2" означает, что цены на газ не только не снизятся, но и станут еще выше – может, не по 2000 долларов за тысячу кубометров, как спрогнозировал Дмитрий Медведев, но ненамного меньше.

А это означает, что в скором времени украинскому правительству придется отказаться от дотаций пекарям и согласиться на повышение цен на хлеб.