Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Украина разорвет дипотношения с Россией.

"Решение о разрыве дипотношений с РФ является своевременным и продуманным", - сказал министр иностранных дел.

Также он добавил, что это нужно было делать еще в 2014 году. По словам Кулебы, временный поверенный Украины в РФ возвращается в Киев.

Также глава украинского МИД добавил, что со вчерашнего дня тема Минских соглашений не является центральной в "вопросе восстановления территориальной целостности страны".

Он призвал Европейский Союз дать четкие ориентиры по принятию в свои ряды Украины.

"Лучшее, что может сделать сейчас (в ситуации после признания Россией "ЛДНР" - Ред.) Европа, - забрать Украину к себе", - сказал Кулеба.

С позицией по поводу дальнейшей судьбы Минских соглашений министр пообещал определиться позже.

Напомним, в Кремле назвали разрыв дипломатических отношений с Киевом "крайне нежелательным сценарием".

О том, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Москвой заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что не желают разрывать дипотношения с Киевом.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сегодня Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"