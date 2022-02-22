Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный разрыв дипломатических отношений РФ и Украины, о котором ранее заявлял президент Владимир Зеленский, "крайне нежелательным сценарием".

Об этом пишет РИА "Новости" во вторник, 22 февраля.

"Безусловно, разрыв дипломатических отношений - это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государства, но и для народа двух стран, - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Москва остается открытой для дипломатических контактов.

"Естественно, российская сторона на всех уровнях остается открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах", - добавил Песков.

Напомним, Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, которая признала независимость "ЛНР" и "ДНР".

После этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не желают разрывать дипотношения с Киевом.

Страна" ранее проанализировала, какие будут последствия после признания "ДНР" и "ЛНР" Россией.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге.