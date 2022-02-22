В Москве отреагировали на слова Владимира Зеленского о возможном разрыве дипломатических отношений Украины и России. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не желают разрывать дипотношения с Киевом.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает "РИА Новости".

"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - заявил Руденко в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского.

Напомним, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР", среди прочего, он поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого, в Госдуме России 22 февраля проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе и взаимопомощи с "ЛДНР".

Как сообщил "депутат парламента ДНР", российские войска уже зашли на территорию "ЛДНР". За тем, как развиваются события после признания Москвой "ЛДНР" мы следим в обновляемом материале.

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге.