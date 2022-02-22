Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" заморожен. По словам главы внешнеполитического ведомства, власти Германии "всегда предупреждали, что это входит в число подготовленных мер", передает РИА Новости.

"Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас - это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило "Северный поток - 2". Мы всегда говорили, что "Северный поток- 2" также является частью мер", - сказала Бербок.

Также глава МИД ФРГ созвала онлайн-встречу G7, на которой обсудят Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пексков заявил, что Россия оценивает заявление Шольца с сожалением.

"Это сугубо коммерческий проект", - заявил Песков.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Решение поддержали власти США.

Как сообщалось, накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сегодня Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"