После признания Россией независимости "ЛДНР" Великобритания введет санкции против членов Государственной думы и Совета Федерации, голосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

"Великобритания наложит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые проголосовали за признание независимости Донецка и Луганска, что является грубым нарушением территориального суверенитета Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Великобритании заявили, что если Россия не пойдет на деэскалацию, страна закроет ей доступ на рынок суверенных долгов.

"Если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре примет закон, который, среди прочего, не позволит России выпускать суверенные долговые обязательства на рынках Великобритании. Работая с партнерами, мы эффективно изолируем Россию от мировой экономики и значительно усложним работу олигархов и бизнеса за пределами своих границ", - говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что Великобритания введет запрет на любые операции с "ДНР" и "ЛНР", пока они не вернутся в состав Украины.

"Ни один британский гражданин или бизнес не сможет иметь дело с этой территорией, пока она не будет возвращена под контроль Украины", - указали в МИД.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

В связи с этим Евросоюз обсуждает санкции против 351 россиянина, членов Совфеда РФ и двух банков.

В свою очередь Британия уже ввела санкции против пяти российских банков, Ротенберга и Тимченко. А Минэкономики Германии после распоряжения Шольца остановило процесс сертификации "Северного потока-2".

Также мы писали, что сегодня, 22 февраля, Европейский Союз введет первые санкции против Российской Федерации, которая вчера признала "ЛДНР". Но это будет еще не весь ответ Москве на признание "республик".

При этом, как сообщал CNN со ссылкой на дипломата ЕС сообщает, ЕС не намерен вводить против России санкции с "максимальным ущербом", они не будут жестче санкций 2014 года.