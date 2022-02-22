Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) не поддержала пакет санкций в отношении России, которые Брюссель собирается ввести в ответ на признание "ЛДНР", передает телеканал CNBC со ссылкой на дипломата в ЕС.

"Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной - Венгрии. Они подчеркнули важность диалога", - приводит телеканал слова европейского дипломата.

Напомним, Евросоюз обсуждает санкции против 351 россиянина, членов Совфеда РФ и двух банков. В свою очередь Британия ввела санкции против пяти российских банков, Ротенберга и Тимченко. А Минэкономики Германии после распоряжения Шольца остановило процесс сертификации "Северного потока-2".

Напомним, 21 февраля Путин признал независимость "ЛНР" и "ДНР". За дальнейшим развитием событий мы следим в обновляемом материале.

Также сообщалось, что Евросоюз уже сегодня введет первые санкции против России из-за признания "ЛДНР".

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