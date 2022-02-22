Рада поддержала обращение с осуждением признания Россией "ЛДНР" и призывом ввести санкции против Москвы
Во вторник, 22 февраля, Верховная Рада Украины поддержала обращение, в котором признание Россией "ЛНР" и "ДНР" оценивают как "очередной акт агрессии" и призывают ввести ряд санкций против Москвы.
Свои голоса "за" соответствующее заявление отдали 336 народных избранников.
В своем обращении народные депутаты расценили признание Президентом России Владимиром Путиным "ЛДНР" как "очередной акт агрессии" и грубое нарушение суверенитета Украины и статута ООН.
Кроме того, указано, что РФ в одностороннем порядке "де-факто вышла из Минских соглашений, подписантом которых она является", Москву также обвинили в разрушении переговорного процесса в рамках ТКГ.
Помимо прочего, в заявлении указаны такие пункты:
- ВРУ констатирует, что Крым и Донбасс - это Украина;
- Констатирует, что РФ - агрессор и сторона конфликта;
- Возлагает на РФ ответственность за ухудшение ситуации на Донбассе
- Призывает мир не признавать "ЛДНР" и воздержаться от шагов, которые могут быть восприняты как их признание.
- Поддерживает запрос президента к государствам-членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по срочным мерам по снижению напряжения;
- Поддерживает обращение президента о созыве срочного расширенного заседания Совбеза ООН;
- Призывает правительства иностранных стран осудить решения РФ как незаконные;
- Призывает ввести санкции против РФ, Северного потока-2 и отключить РФ от Swift;
- Призывает помочь иностранные правительства с укреплением обороноспособности Украины.
Напомним, 21 февраля Путин признал независимость "ЛНР" и "ДНР". За дальнейшим развитием событий мы следим в обновляемом материале.
Также сообщалось, что Евросоюз уже сегодня введет первые санкции против России из-за признания "ЛДНР".
Как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и западные страны на признание "ЛДНР" рассказала Олеся Медведева: