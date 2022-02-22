Совет Федерации России ратифицировал договор с "ДНР" и "ЛНР" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной.

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания верхней палаты парламента.

"Решение принято единогласно", - сообщила Матвиенко.

Как сообщалось, в Госдуме России 22 февраля проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе и взаимопомощи с "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Кроме того, в Госдуме РФ опровергли признание Россией "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

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