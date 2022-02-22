Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обвинила команду Владимира Зеленского в провале задачи по восстановлению мира и возвращению Донбасса, а также призвала уйти действующую власть в отставку.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Ситуация, которая складывается сейчас вокруг Донбасса, – это страшный итог бездеятельности и безволия власти. На выборах две трети украинских избирателей проголосовали за мир, возвращение Украины в Донбасс и Донбасса в Украину. Но власть, которая имела огромный кредит доверия общества, не справилась с этой задачей государственной важности. Зе-команда предала своих избирателей – пошла на поводу у "партии войны", которая не хотела видеть Донбасс в составе Украины. Под давлением радикалов растеряла политическую волю для движения к миру, переняла риторику режима Порошенко и уверовала в то, что реинтеграция Донецка и Луганска плохо скажется на ее рейтингах", - говорится в сообщении.

В ОПЗЖ заявляют, что за два с половиной года, несмотря на призывы зарубежных партнеров Украины, украинской оппозиции, требования граждан, взятые Украиной международные обязательства, не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений, миру и единству.

"Наоборот, представители власти раз за разом заявляли об их невыгодности, требовали их пересмотра и попросту отказывались выполнять. В конце концов, продолжатели политики Порошенко, проигнорировали международную договорную базу для возращения Донбасса и привели страну к серьезной эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

В "ОПЗЖ" считают, что власть, "провалившая задачу восстановления мира и возвращения Донбасса", должна уйти.

За трусость, амбиции и безответственность политиков страна и ее граждане расплачиваться не должны. Поражение Зе-власти не должно стать поражением для страны. Сегодня необходимо срочно остановить эскалацию, предотвратить масштабное вооруженное противостояние, не допустить продолжения боевых действий. Дальше – искать дипломатический путь, который позволил бы восстановить мир, территориальную целостность нашей страны, вернуть Украину в Донбасс и Донбасс в Украину. Сегодня задача всех ответственных украинских граждан – сохранить страну, а не горстку политиканов при власти, принести мир и процветание на землю Украины",- подытожили в заявлении.

Напомним, вчера "глава ЛНР" Леонид Пасечник и "глава ДНР" Денис Пушилин обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость "ЛДНР".

После обращения Пасечника и Пушилина Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ. В результате Путин после заседания Совета безопасности и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми.

"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".