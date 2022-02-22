"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал "Указ", согласно которому объявлен призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

В документе говорится, что призывники будут направлены для прохождения военной службы по мобилизации в резерв "Командования Народной милиции ДНР".

"То есть, пока в "ДНР" не демонстрируют, что напряжение идёт на спад после признания со стороны России", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Отметим, 21 февраля в "ЛНР" объявили добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.

Напомним, вчера Россия приняла решение о признании "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин собрал Совет безопасности, все члены которого выступили за такое решение. А позже в своем выступлении президент РФ подписал соответствующий указ. Сегодня решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации.

Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил РФ. В телеграм-каналах публиковали видео "ввода российских войск на Донбасс".

О том, что означает признание Россией "ЛДНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.