У нагнетания Запада о "вторжении" - новое дыхание. Один из главных вопросов в западных СМИ после признания Россией "ЛДНР" - пойдет ли Путин дальше на Киев и будет ли большая война.

"Игра на грани между Россией и Западом"

Одни склонны к пессимистичным прогнозам, полагая, что военного столкновения не избежать. Об этом свидетельствует, по мнению Daily Telegraph, тон президента Путина в ходе его обращения к народу и представление Украины как неминуемой угрозы безопасности.

Представитель западных спецслужб заявил изданию, что российские подразделения на всех предполагаемых направлениях российского вторжения готовы к атаке.

"Все признаки, которые мы видим, свидетельствуют о крупномасштабном вторжении с использованием нескольких направлений, с рядом целей", - сказал чиновник.

Корреспондент BBC в Восточной Европе Сара Рейнсфорд в своей колонке написала, что речь Путина была похожа на "заявку на участие в выборах президента Украины".

"Было такое ощущение, что президент России избавился от 20 с лишним лет боли в груди и нанес ответный удар", - делится она мнением.

Другой журналист BBC Паули Адамс сравнил речь Путина с "горячечным сном" и "параллельной вселенной".

"В сегодняшнем контексте это имело глубоко зловещий подтекст", - вторит Рейнфордс

Обозреватель прогнозирует два сценария дальнейшего развития событий.

"Признание двух сепаратистских регионов Украины может означать, что российские войска вступят открыто, и очень скоро - приглашенными в качестве "миротворцев". Или может быть пауза, поскольку лидер России ждет, чтобы увидеть следующий ход своего противника. Во всем этом Украина является полем битвы. Но это также игра балансирования на грани между Россией и Западом, быстро переходящая в открытое противостояние", - резюмирует она.

"Пойдут ли танки на Киев?"

Другие рассуждают, остановится ли Путин на "ЛДНР" или "захватит" остальную Украину.

"Есть шанс, что Путин просто признает две республики такими, какими они есть. Это после месяцев апокалиптических сценариев, вероятно, будет воспринято Украиной и Западом как хороший результат. Но вполне вероятно, что Путин имеет в виду гораздо больше, чем просто откусить кусочек от востока Украины и взять на себя формальную ответственность за территории, которые он уже де-факто контролировал. Последние слова Путина о том, что если Киев не прекратит насилие, то он будет нести ответственность за "последующее" кровопролитие", были до крайности зловещими. Это звучало как объявление войны", – допускает Guardian.

Spectator полагает, что окно дипломатии захлопнулось, надеется, что Запад "ударит" по России санкциями, а Украина будет сопротивляться при поддержке США, в том числе вооруженным путем.

Пока же, пишет издание, "Путин оттяпал себе кусок страны без единого выстрела".

"Вопрос в том, отпразднует ли российский лидер победу и на этом остановится, или его речь станет предлогом, чтобы отправить танки до самого Киева", - гадает Spectator.

Издание полагает, что Москва не ограничится ЛДНР.

"Неужели Владимир Путин стянул все эти войска к границе просто для того, чтобы захватить два кусочка земли, которые и так были у него в кармане? Следующий ход за Украиной. Если украинцы будут сопротивляться (разумеется, при поддержке Америки), то не следует ожидать, что российские войска тихо отступят. С точки зрения Владимира Путина, это борьба за выживание, битва против геноцида. В таком сражении Россия пустит в ход свое воздушное превосходство – опять же, повторяя воздушную войну НАТО против Сербии. Киевлянам пора навострить уши – не заревела ли сирена воздушной тревоги», – добавляют в издании.

При этом есть мнение, что Россия не обязательно будет стрелять, а может воевать по-другому.

"Россия может пойти и на другие уловки, чтобы создать неприятности для Украины, не отправляя танки через границу. Например, кибератаки, подобные тем, которые она недавно предприняла против украинских банков", - прогнозирует New York Times.

Признание Москвой двух "народных республик" издание назвало "действием столь же незаконным, сколь и возмутительным". Но считает, что еще есть шанс договориться по-мирному.

"Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс", – подытоживает газета.

Звучит и совсем зрада - что Украине пришел конец.

Эксперт Роберт Каган - неоконсерватор и муж замгоссекретаря Виктории Нуланд - на страницах Washington Post прочит "прекращение существования Украины как независимого государства". Он полагает, что Россия "завоюет" всю Украину.

По его мнению, российские силы будут выстроены вдоль все восточной границы Польши, а также вдоль восточных границ Словакии и Венгрии и северной границы Румынии.

"Одной из вероятных точек возгорания будет Калининград. Штаб Балтийского флота России, сам город и его окрестности были отрезаны от остальной России после распада Советского Союза. С тех пор россияне могут попасть в Калининград только через Польшу и Литву. Ожидайте, что Россия потребует прямого коридора, который поставил бы эти страны под контроль Москвы. Но даже это было бы лишь частью новой стратегии России по отделению стран Балтии от НАТО, демонстрируя, что альянс больше не может надеяться на защиту этих стран", – считает Каган.

Муж Нуланд предсказывает перекройку карты Европы.

"Следующий формат Европы, скорее всего, будет отражать возрождение российской военной мощи и ослабление влияния США. В сочетании с китайскими достижениями в Восточной Азии и западной части Тихого океана это ознаменует конец нынешнего порядка", – заключает аналитик.

"Новая эра напряженности в Европе"

CNN пишет, что "мир вновь затаил дыхание в ожидании следующего шага Путина".

"Его взгляд на историю не равнозначен заявлению о вторжении или попытке воссоединить Украину с Россией. Но было бы легко прочитать это как попытку подготовить русский народ к войне", - пишет CNN.

Несколько официальных лиц США заявили CNN, что они интерпретировали действия Путина в отношении двух восточно-украинских областей, которые называют себя "ЛНР" и "ДНР", как часть неуклонного марша к более широкому вторжению на Украину", охарактеризовав это как "потемкинская политика" (Потемкин – создатель Черноморского военного флота, автора плана присоединения Крыма к России).

"Вскоре после этого мир узнает, была ли ярость Путина предвестником более масштабного пожара, который фактически положит конец эре после холодной войны и возвестит новую эру напряженности в Европе. Все это потребует серьезного переосмысления трансатлантической безопасности", – добавляют в CNN.

Times называет нынешнее противостояние самым серьезным с 1980 года, когда СССР пригрозил вторжением в Польшу. Издание призывает к самым жестким санкциям, несмотря на то, что они ударят и по самому Западу. Иначе Путин "переступит грань".

"Лидеры стран ЕС, чьи экономики связаны с российской, избегают наиболее агрессивных вариантов действий. Пора им отложить в сторону своекорыстные интересы. Западные страны должны признать, что, если они хотят причинить реальную боль России, это чревато определенной болью и для них самих. Альтернатива хуже. Европа на грани конфликта, который может открыть новую мрачную страницу в ее истории. Суровые санкции превратят Россию в отверженное государство и приведут к обнищанию миллионов людей. Это трагично, но это, наверное, единственный способ оказать давление на Путина, который боится народных выступлений против своего самовластия", - пишет издание.

Тем не менее в разговоре с журналистами CNN высокопоставленный чиновник администрации президента США предположил, что само по себе введение новых российских "миротворческих" сил на восток Украины не приведет к полному пакету санкций, которыми администрация угрожает в случае российского вторжения, отметив, что "российские силы присутствуют в этих районах" с 2014 года.

"Поэтому мы будем очень внимательно следить за тем, что они будут делать в ближайшие часы и дни, и наша реакция будет изменяться в соответствии с их действиями", - сказал чиновник. По его словам, "теперь похоже, что Россия будет открыто действовать в этом регионе, и мы будем реагировать соответствующим образом".