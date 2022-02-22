Президент России Владимир Путин, который прошлой ночью подписал указ о признании "ЛНР" и "ДНР", не планирует восстанавливать Россию в границах империи 1913 года.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет "РИА Новости".

"Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве". - заявил Путин.

По его словам, Москва поддерживает суверенитет бывших республик Союза, но Украина является исключением "из-за внешнего управления".

"Ситуация с Украиной является исключением из-за внешнего влияния на эту страну", - отметил Путин, которого цитирует "Спутник Армении".

Напомним, вчера Россия признала "ЛНР" и "ДНР" независимым государствами. Среди прочего, Путин одобрил введение войск в "республики". Как развиваются события после признания "ЛДНР" мы следим в обновляемом материале.

Владимир Путин выступил с длительным обращением, речь в котором шла в том числе и об Украине. Слова российского президента подробно проанализировала Олеся Медведева: