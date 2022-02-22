Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". Этому предшествовало большое - почти на час - обращение к россиянам, которое транслировалось по всем каналам в прямом эфире.

"Страна" проанализировала эту речь, которая на 99% вообще не касалась Донбасса.

Что заявил Путин

Президент России начал с экскурса в историю о том, как появилась Украина. Вновь повторил свое мнение, что современная Украина в нынешних границах была создана большевиками за счет "исторических российских земель".

Путин осудил предложенный Лениным подход к созданию СССР, который предусматривал право республик на выход из Союза: "Это было гораздо хуже, чем ошибка".

"Современная Украина целиком и полностью была создана Россией", - одна из главных фраз речи Путина.

По его словам в нынешних границах Украина появилась стараниями лидеров СССР: Ленин присоединил Донбасс, Сталин - Западную Украину, Хрущев - Крым.

"Политикой большевиков и была создана Украина. Ее так и можно назвать - Украина имени Ленина, который туда буквально втиснул Донбасс. И теперь там свергают памятники Ленину и проводят декоммунизацию. Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация", - заявил Путин с нотками угрозы в голосе.

Он рассказал о том, как Россия после 1991 года помогала Украине, однако в ответ Киев строил свою государственность на противодействии России: "В Киеве пытались использовать диалог с Россией для торга с Западом и с первых шагов стали строить свою государственность на противоречиях с Россией. При этом своей традиции подлинной государственности у Украины не было".

Постепенно глава Кремля дошел до времен второго Майдана. "Радикалы воспользовались справедливым недовольством населения. Довели Майдан до государственного переворота. По имеющимся данным, материальная поддержка со стороны США составляла один миллион долларов в день".

Сообщил, что России известны имена всех тех, кто организовал трагедию в Одессе 2 мая. "Мы сделаем все, чтоб найти их, привлечь к ответственности и покарать".

"Украина попала под внешнее управление, доведена до уровня колонии с марионеточным режимом", — выразил мнение Путин о том, что сейчас происходит в Украине.

Далее осудил закон о тотальной украинизации, санкции СНБО и гонения на Украинскую православную церковь. Призвал серьезно отнестись к угрозам о создании Украиной собственного ядерного оружия. "Это не пустая бравада. И Запад может в этом Украине помочь, чтоб создать ещё одну проблему для России".

Далее Путин рассказал о НАТО и о том, почему Россия против присоединения к альянсу Украины.

Он сказал, что спросил в 2000 году у Билла Клинтона, что если Россия подаст заявку в НАТО. "Реакция выглядела весьма сдержанной", — сказал Путин. И добавил, что Америке не нужна сильная и большая Россия.

Путин сказал, что вступление Украины в НАТО несёт угрозу РФ.

"Основной противник НАТО – Россия, плацдармом для удара будет служить Украина. Вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решённый. Если бы об этом услышали наши предки, они бы нам попросту не поверили. Установки могут использоваться для запуска ракет "Томагавк". Украинские аэродромы расположены недалеко он наших границ. НАТО сможет плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Сибири. Подлетное время до Москвы из Харькова составит 7 минут. Нож к горлу. Мы на это не соглашались", — сказал Путин.

И только потом, в самом конце перешел к вопросу Донбасса.

"Мы видим, что правящая верхушка в Киеве не заинтересована в мирном урегулировании на Донбассе. Наоборот, намерена организовать блицкриг. И все потому, что люди там не согласились на пещерный национализм. Борются говорить на свои права говорить на родном языке, на своим права. Россия долго это терпела. Мы запретили Минские соглашения. Меняются президенты, но не режим. Он целиком и полностью - порождение национализма. В этой связи считаю принять давно назревшее решение - принять суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Призываю Госдуму ратифицировать документы", — подытожил Путин.

Ключевая фраза Путина относительно перспектив развития ситуации на Донбассе была сказана в самом конце: "От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

После чего вышел в Екатерининский зал и подписал документы о признании Россией "республик".

О чем на самом деле была речь Путина?

Главное, что бросается в глаза - российский президент практически целый час проговорил не о Донбассе, а в целом об Украине.

По ходу речи жители Донецка в соцсетях не верили, что столь подробный экскурс в украинскую проблематику может касаться лишь признания независимости двух "республик". Было ощущение, что Путин готовится объявить что-то более масштабное.

Но, по итогу, объявил только о признании "ЛДНР".

Однако, по тем цитатам, которые мы привели выше, видно, что там есть очень много прямых или завуалированные предупреждения Киеву. Прямое предупреждение: военный конфликт вокруг Донбасса должен быть окончен иначе будет совсем плохо.

Предупреждение не прямое, но многозначительное - о "декоммунизации Украины". Путин (причем в очередной раз) говорит, что нынешняя Украина получила свою нынешнюю территорию, по сути в "подарок от СССР" (провоприемницей которого является России). А потому при продолжении политики "антироссии" и движении в НАТО, Украина может потерять и новые территории.

Собственно, признанием "ЛДНР" Путин показал, что Россия будет действовать, если Украина движется "не тем" курсом (в данном случае - не выполняет Минские соглашения).

Еще один важный акцент - обещание наказать виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Так как виновные, как считают в России, находятся в Украине, то этим Путин показывает, что намерен продолжать активную политику и на внутриукраинском поле.

И еще Путин большой акцент сделал на теме возможного получения Украиной ядерного оружия.

Также как и Шойгу на Совбезе РФ, Путин сказал, что слова Зеленского о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума (по которому страна отказывалась от ядерного оружия) - это не простое бахвальство, а серьезная угроза, которую Киев может реализовать.

То есть Кремль, похоже, намерен очень серьезно напирать на эту тему, показывая всем, что от Украины может исходить угроза нераспространению ядерного оружия. И использовать это как один из аргументов для США, чтоб побудить Вашингтон дать гарантии не вступления Украины в НАТО.

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Как Путин признал "ЛДНР" и что будет дальше на Донбассе — в аналитике "Страны".