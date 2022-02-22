Президент России Владимир Путин в своих указах о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поручил установить с ними дипломатические отношение.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с луганской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами", - сказано в указе, касающемся "ЛНР".

Аналогичная формулировка содержится в указе о "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, при каких обстоятельствах произошло признание "республик" Донбасса.

21 февраля "глава ДНР" Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой признать независимость "ДНР". Также он призвал заключить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и "ДНР", предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с аналогичной просьбой.

Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".