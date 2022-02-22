Вопрос установления границ признанных в России "ДНР" и "ЛНР" будет решаться в будущем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Здесь необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, и поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное - и развитие государственности, установление дипломатических отношений - дело будущего", - заявила Захарова в эфире телеканала "Дождь".

Она не уточнила сроки признания границ "ДНР" и "ЛНР" и заявила, что в мире существует много суверенных стран, границы которых не зафиксированы.

"Посмотрите какое большое количество государств - и демократических, и те, которые может быть не являются демократическими с точки зрения запада, но и западные демократически страны, являющиеся суверенными, входящими в ООН, не решили до сих пор свои вопросы с границами, с такими же суверенными государствами. Поэтому ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы - сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться", - сказала Захарова.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сегодня Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"