Лидер украинской группы "Океан Эльзы", судья проекта "Голос страны-12", Святослав Вакарчук в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту днем, во вторник, 22 февраля, дал концерт под открытым небом. Он спел несколько песен, таким образом отреагировав на признание Москвой "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Бесплатный концерт под открытым небом группа анонсировала сегодня утром. На площади перед мостом собралось несколько сотен людей.

Вакарчук заявил, что этот концерт - его реакция на события на Донбассе после признания Россией "ЛДНР".

Фронтмен "Океан Эльзы" спел несколько песен. Первой он первой песню "Эверест", а завершил хитом - "Все буде добре".

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин признал "ЛДНР".

Ранее мы писали, что думают нардепы о признании "ЛДНР" Россией.

Также сообщали, что парламент Украины поддержал обращение с осуждением признания Россией "ЛДНР" и призывом ввести санкции против Москвы.

О том, что говорит Владимир Зеленский и Запад о признании "ЛДНР", смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно":