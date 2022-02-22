В вечернем выступлении 22 февраля перед журналистами президент Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. По его мнению, они де-факто были аннулированы Украиной задолго до признания Москвой "ЛДНР".

"Мы были заинтересованы в реализации Минских соглашений, они были результатом компромисса. Усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией "ДНР" и "ЛНР", - сказал Путин.

"Минских соглашений больше не существует", - констатировал он.

Также Путин добавил, что Москва признала "все документы этих республик".

"В них прописано, что они основаны в границах Луганской и Донецкой области. Надеемся решить это с помощью переговоров", - раскрыл планы президент РФ.

Ранее "Страна" публиковал аналитический разбор реакций прессы западных стран на признание Россией "республик" Донбасса. Один из главных вопросов в западных СМИ после признания Россией "ЛДНР" - пойдет ли Путин дальше на Киев и будет ли большая война.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".