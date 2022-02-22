Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с обращением к украинцам, в котором предложил жить народам обоих стран в мире.

Об этом сегодня, 22 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир. И с этой высокой трибуны в этот острый период я хочу еще раз обратиться (после встречи с президентом России) к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, всегда жили в мире и согласии", — сказал он.

Лукашенко добавил, что все проходит: не только противостояния и конфликты, но и самые страшные войны.

"Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории. Это наш путь — путь миролюбия и согласия", — заявил он.

В то же время Лукашенко предупредил, что "те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем".

"И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Белоруссию у вас не получится. Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов. Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все", — добавил он.

При этом Лукашенко заявил о своей "незыблемой позиции".

"Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить", — резюмировал Лукашенко.

Между тем, сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что Минск "с уважением относится" к решению России признать независимость "ЛДНР".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

"Страна" анализирует, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

О том, что говорит Зе и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".