Обострение на Донбассе: угроза "нового Дебальцево"

Произошло то, чего очень не хотелось, но что неизбежно должно было произойти в нынешней ситуации: обострение на Донбассе. Когда две армии стоят друг против друга через линию разграничения, и при этом не делается ничего, чтобы решить конфликт на уровне политиков, перемирие рано или поздно завершается боевыми действиями.

Поскольку обе стороны, как обычно, обвиняют в обострении друг друга, искать реальные причины крайне сложно. Свои мотивы могут быть и у украинской власти, и у российской, и у "ЛДНР". Больше того, политических мотивов может вообще не быть – мог иметь место случайный выстрел, который привел к роковым последствиям.

Но сейчас главный вопрос уже не в том, кто и почему начал, а в том, окажутся ли вчерашние бои локальной вспышкой, которую погасят взаимными усилиями, или мы снова находимся в стадии января 2015 года, за которым последовало масштабное сражение под Дебальцево.

И тут важно понимать главное: со времени Дебальцево политическое урегулирование не продвинулось ни на шаг, больше того – сегодня Минские соглашения имеют намного меньше шансов на выполнение, чем семь лет назад. Потому что украинская власть совершенно четко дает понять, что эти соглашения выполнять не будет.

А потому намного меньше вариантов того, что политики смогут исправить за столом переговоров то, что произошло на линии разграничения. Потому что, как только встанет вопрос о новом перемирии, встанет вопрос и о том, что будет следом за ним. За ним же – пустота из невыполненных обещаний, которая означает, что вся эта ситуация будет идти по кругу еще не раз.

И именно это создает главную опасность для развития ситуации.

Телезомбирование: как украинцев убедили, что "Минск-2" – это плохо

Вчера появились результаты социологического исследования группы "Рейтинг", согласно которым большинство граждан (63%!) считает, что Минские соглашения следует пересмотреть и подписать новые, 18% вообще поддерживают выход из мирных переговоров и лишь 11% согласны с тем, что "Минск-2" нужно выполнить полностью.

Соотношение этих цифр вызывает сомнение – кроме, разве что более-менее стабильной цифры сторонников военного решения конфликта, которая уже не первый год колеблется в промежутке между 15 и 20 процентами.

Что касается вариантов "изменение соглашений" и "выполнение соглашений", то пропорции, скорее всего, несколько иные, хотя, в общем-то, можно согласиться с тем, что значительная часть украинцев действительно является сторонниками легендарной "формулы Троцкого" – "войны не вести, но мира не подписывать".

В данном случае они выбрали для себя формулу "переподписания" Минских соглашений. Почему? Потому что все сторонники такого выбора входят в 67% респондентов, которые признались в том же опросе, что содержание этих договоренностей знают лишь поверхностно. Если точнее, то просто слышали по телевизору, что Минские соглашения – плохие.

Характерно, что результаты опроса появились в тот же день, когда Владимир Зеленский заявил о том, какими невыгодными являются договоренности, заключенные Петром Порошенко в Минске восемь лет назад. И основной причиной, почему подобная позиция пользуется поддержкой у значительной части граждан, является именно то, что ее уже минимум пять лет пропагандирует большинство топовых телеканалов.

Между тем, политики, которые занимаются этой пропагандой, отлично знают, что Минские соглашения изменить нельзя – их можно либо выполнить, либо отказаться выполнять и вернуться к полномасштабным боевым действиям.

Если бы телеканалы хотя бы в течение года рассказывали людям правдивую, а не пропагандистскую версию, пропорции были бы совсем другими. Однако власть этого делать не хочет, сознательно загоняя большинство украинцев в несбыточные иллюзии, а мирный процесс – в тупик.

Впрочем, нельзя исключать, что данные опроса специально "подогнали" под такие цифры, чтоб дать основание украинской власти и дальше не выполнять Минские соглашения, прикрываясь "общественным мнением".

И это при том, что Шольц заявлял, что Зеленским ему "твердо пообещал" внести законы по Минским соглашениям. Произойти это должно в конце февраля-начале марта. Собственно, в это время и станет понятно каким образом будут развиваться события на Донбассе и не только.

Украине обещают месяцы "вторжения"

Тем временем западные политики и СМИ вчера снова усилили "вторженческую" пропаганду. Они продолжили рассказывать о том, что Россия не отводит войска от украинской границы и готовит полноценное вторжение.

Тревожным сигналом можно считать то, что в эту кампанию впервые вступило руководство Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вслед за американцами и НАТО повторила упомянутые тезисы. А это значит, что пропаганда может стать еще масштабнее.

Тревожным сигналом это является, прежде всего, для Украины. Российский рубль, правда, недавно тоже просел на фоне массированной пропаганды, но его положение может уравновесить приближение мировой цены нефти к 100 долларам за баррель. А вот факторов, способствующих стабильности гривны, увы, на сегодня не существует.

Вчера последовало и еще одно тревожное для нас заявление: ставшая уже легендарной министр иностранных дел Британии Лиз Трасс высказала мнение, что "Россия в своей наглости может затягивать кризис гораздо дольше, чтобы потратить недели, если не месяцы, на подрыв Украины".

Как и предыдущее заявление Лиз Трасс, нынешнее звучит нелепо – потому что можно еще хоть на чем-то основывать слова о "неотводе" российских войск, но никто не в состоянии подтвердить прогноз насчет того, что "Россия может затягивать кризис на недели или месяцы".

Однако прогноз выглядит вполне реально, если перевести его с дипломатического языка на нормальный: Запад планирует вести свою кампанию по нагнетанию паники вокруг "вторжения" недели или даже месяцы – то есть столько, сколько может понадобиться для выполнения Киевом его требований.

И еще в одном Лиз Трасс сказала правду: это действительно будет кампания "на подрыв Украины". Но только ведется она не Россией, а самими странами Запада.

Почему полиция арестовывает ФОПов?

Главным событием внутренней повестки дня вчера был митинг ФОПов, которые по-прежнему пытаются заставить власть отменить обязательные кассовые аппараты для малого бизнеса. Власть, в свою очередь, всеми средствами демонстрирует, что идти на уступки не собирается, поэтому вчера она перешла к репрессиям в отношении протестующих.

Все началось со стычки между полицией и ФОПами в борьбе за проезжую часть возле парламента. Точнее, с того, что митингующие по привычке перекрыли дорогу возле Рады, а полиция, обычно закрывающая на это глаза, в этот раз решила применить силу для ее очистки. После чего и состоялись столкновения, приведшие к арестам ФОПов.

Вчерашний эпизод – едва ли не первый случай, когда полиция применила силу против протестующих, которые перекрывают дорогу возле парламента.

В других ситуациях силовики действуют намного "лояльнее" – совсем недавно они просто наблюдали за тем, как ультраправые радикалы блокировали офис телеканала "Наш".

Все это объясняется только одним: и жестокость в отношении ФОПов, и лояльность в отношении националистов продиктованы Банковой. Что, в свою очередь, означает: под офисом "Нашего" радикалы отрабатывали заказ власти, а под Радой проходит настоящий протест. И власть этого протеста боится.

"Женский призыв" сократили. Но бухгалтеров оставили

А вот протест против приказа о "женском призыве", вполне возможно, уже сыграл свою роль. Вчера Министерство обороны объявило о сокращении списка профессий и специальностей, обладательницы которых обязаны будут стать на воинский учет.

Этот проект начали готовить еще в конце января, и уже тогда стало известно, что новый перечень будет состоять из 14 специальностей и шести профессий, в то время как прошлогодняя версия предусматривала более 200 специальностей.

Последний вариант приказа, отосланный на согласование в Минюст, пока еще неизвестен, поэтому рано говорить о том, каких именно профессий в нем не окажется. Сами военные утверждают, что в основном речь пойдет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. То есть бухгалтерам все-таки на воинский учет становиться придется.