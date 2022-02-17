Вслед за НАТО Евросоюз также заявил, что пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины. В Еврокомиссии утверждают, что сейчас у границ нашей страны происходит наращивание военных сил со стороны РФ.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы видим заявления России об отводе войск, но мы пока не видим никакой деэскалции на месте. Напротив, мы видим, что наращивание сил продолжается", - утверждала она.

Напомним, 15 февраля Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины.

Также Министерство обороны России заявило о выводе военной техники из Крыма после завершения учений.

Однако вчера, 16 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что Альянс не видит признаков деэскалации рядом с границами Украины. Его слова подтвердила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Уэнди Шерман. Она заявила о том, что пока российские войска остаются у границ Украины, вторжение в нашу страну может произойти в любой момент.

О том, что происходит на границах Украины, в блоге "Ясно.Понятно" разбиралась Олеся Медведева.