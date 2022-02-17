Президент Украины Владимир Зеленский, который призвал миссию ОБСЕ оставаться в нашей стране, заявил, что Минские соглашения составлены бездарно и поставили Украину изначально в проигрышную позицию.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать. Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений.

Между тем, во вторник, 15 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Владимир Зеленский дал обещание внести законопроекты по Минским соглашениям.