Близкое к главе Офиса президента Андрею Ермаку социологическое агентство "Рейтинг" опубликовало опрос, по которому большинство украинцев (63%) считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе и подписать новые.

Опрос проводился в феврале текущего года.

По данным социологов, 11% считают, что Украина должна выполнить все требования. 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще. При этом, по данным "Рейтинга", число сторонников пересмотра соглашений за последние годы увеличилось.

При этом 67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, и только 12% очень хорошо знают их содержание.

"Офис президента уже готовит почву для очередного отказа от выполнения Минских соглашений. Близкая к Ермаку социологическая группа Рейтинг опубликовала опрос, по которому большинство украинцев считают, что нужно пересмотреть соглашения и подписать новые. Очевидно, что вопрос манипулятивный - Минские соглашения это международное обязательство Украины, которое нельзя пересмотреть в одностороннем порядке. С таким же успехом можно провести опрос - должна ли планета Земля крутиться вокруг Солнца в обратную сторону.

Однако появление такого опроса свидетельствует, что на Банковой намерены продолжать саботировать политическую часть Минских соглашений, несмотря на увещевания Франции и Германии. И как один из аргументов при этом будут приводить опросы общественного мнения", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что после встречи советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине, которая продолжалась более 9 часов, в России заявили, что трое участников нормандской четверки не готовы выполнять минские соглашения.

Также мы писали, что канцлер Германии Шольц после встречи с президентом Украины заявил, что Зеленский твердо обещал внести законы по Минским соглашениям.