Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в "Станице Луганской". Он назвал обстрел "большой провокацией" и заявил, что важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине.

Об этом он написал в Twitter в четверг, 17 февраля.

"Их мониторинговая деятельность - дополнительный фактор сдерживания", - написал Зеленский о работе миссии ОБСЕ в Украине.

Напомним, в "ЛНР" обвиняют Украину в организации постановочных обстрелов школы и детсада, а Зеленского в том, что он лично дал приказ "на эскалацию конфликта".

Мы также писали, что на Донбассе сегодня утро началось с обострения. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории. В штабе ООС заявили, что ситуация контролируемая и стабильная, но также обвинили в обстрелах войска "республик". Масштабное обострение по всей линии фронта подтвердила и ОБСЕ.

Также писали, что в Луганской области противник обстрелял поселок Вербовка, который расположен возле Попасной.

Кроме того, ранее сообщалось, что в ОБСЕ заявили, что отдельные страны решили отозвать своих сотрудников из миссии на Донбассе.