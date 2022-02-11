В Кремле прокомментировали переговоры политических советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине, которые длились более девяти часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, так как встреча, по его словам, завершилась безрезультатно, и в очередной раз обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки...", - сказал Песков.

Также он добавил, что Киев делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения.

"Задача - это обеспечить реализацию Минского комплекса мер. Абсолютно четко прописано в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи. К сожалению, украинская сторона делает всё в разных интерпретациях, чтобы не выполнять те обязательства, которые за ней зафиксированы", - сказал он.

Напомним, Ермак после окончания встречи советников нормандской четверки заявил, что в ходе девятичасовой дискуссии стороны так и не смогли прийти к выработке единого документа. Он также выразил надежду на то, что тема принятия законов, которых требует "Минск-2", будет рассмотрена на заседании ТКГ.

Также мы писали о том, что заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Андрей Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса.

"Страна" разбиралась, почему Ермак провалил переговоры по Донбассу и ждать ли теперь "вторжения".

О том, как проходила первая в этом году встреча нормандских советников, которая состоялась в конце января в Париже, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.