Во время встречи политических советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине, которая продлилась более 9 часов, но не принесла результатов, представитель Германии Йенс Плетнер удивил коллег заявлением, что ему пора гулять с собакой.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к российской делегации в пятницу, 11 февраля.

Впрочем, по информации издания, представителя России Дмитрия Козака больше возмутило то, что Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн "не проявили необходимой твердости" в том, чтобы надавить на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений.

"Увидел попытки найти какую-то удобную нишу, чтобы Украина продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих восьми лет", - заявил Козак.

Напомним, Ермак после окончания встречи советников нормандской четверки заявил, что в ходе девятичасовой дискуссии стороны так и не смогли прийти к выработке единого документа. Он также выразил надежду на то, что тема принятия законов, которых требует "Минск-2", будет рассмотрена на заседании ТКГ.

Также мы писали о том, что по словам представителя России Козака, Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса.

"Страна" подробно разбиралась, почему Ермак провалил переговоры по Донбассу и ждать ли теперь "вторжения".

Мы также писали, что немецкое агентство dpa сообщило, что следующая встреча нормандских советников назначена на март.