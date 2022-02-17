Министерство обороны, как ранее и анонсировалось, сократило перечень профессий и специальностей, подпадающих под воинский учет для женщин. Теперь окончательный список должно утвердить Министерство юстиции.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

"Мы вместе с Генеральным штабом решили, что столько профессий в списке военнообязанных женщин сейчас не нужно. Мы его упростили, согласовали с коллегами, отправили в Минюст и ждем от них утверждения, после этого он вступит в силу", - сказал министр.

Резников также добавил, что список женских профессий, предусматривающих постановку на воинский учет, может изменяться.

"Генеральный штаб имеет право в зависимости от угроз и вызовов вносить правки", - сказал он.

Напомним, 21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин, убрав из списка 100 профессий.

Также мы писали, что украинцы петицией обязали президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос отмены воинского учета для женщин, на который хотели ставить беременных и кормящих.

После этого он Зеленский ответил на петицию и заявил, что обратился к министру обороны Алексею Резникову, чтобы уточнить, можно ли сократить перечень профессий военнообязанных женщин.

О том, как украинских женщин захотели поставить на воинский учет, рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" Олеся Медведева.