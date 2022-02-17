Вершинин обвинил Киев в отказе выполнять договоренности. Скриншот

От России на заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Основной упор дипломат сделал на то, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения.

"Минск-2" в планы властей Украины не входит, они уже это не скрывают. Очевидно, что за семь лет Украина не выполнила полностью ни один из пунктов "Минска-2", - сказал Вершинин.

По его словам, украинские политики пытаются убедить Запад в том, что Минские соглашения противоречат интересам страны.

"Тема того, что Зеленский и Ко готовятся де-факто выйти из Минских соглашений, отказываясь их выполнять, сегодня активно расходится в российских СМИ и Телеграмм-каналах. Что подтверждает выводы "Страны": основное влияние на дальнейший ход событий окажет решение Зеленского вносить (или не вносить) законы по выполнению политической части Минских соглашений, о чем тот давал обещание Шольцу", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что на этом же заседании в ООН заместитель генсека организации Розмари Дикарло заявила, что напряженность в Украине достигла пика с 2014 года и призывала все стороны к сдержанности.

А госсекретарь США Энтони Блинкен там же сказал, что вторжение России в Украину начнется в ближайшие дни и что в число целей для захвата входит Киев.

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