От России на заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Основной упор дипломат сделал на то, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения.

"Минск-2" в планы властей Украины не входит, они уже это не скрывают. Очевидно, что за семь лет Украина не выполнила полностью ни один из пунктов "Минска-2", - сказал Вершинин.

По его словам, украинские политики пытаются убедить Запад в том, что Минские соглашения противоречат интересам страны.

"Тема того, что Зеленский и Ко готовятся де-факто выйти из Минских соглашений, отказываясь их выполнять, сегодня активно расходится в российских СМИ и Телеграмм-каналах. Что подтверждает выводы "Страны": основное влияние на дальнейший ход событий окажет решение Зеленского вносить (или не вносить) законы по выполнению политической части Минских соглашений, о чем тот давал обещание Шольцу", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что на этом же заседании в ООН заместитель генсека организации Розмари Дикарло заявила, что напряженность в Украине достигла пика с 2014 года и призывала все стороны к сдержанности.

А госсекретарь США Энтони Блинкен там же сказал, что вторжение России в Украину начнется в ближайшие дни и что в число целей для захвата входит Киев.